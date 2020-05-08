08.05.2020 (20:57)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, советник главы военного ведомства генерал-полковник Александр Ленцов и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили ветерана с Днем Победы

8 мая 2020 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек ЕВКУРОВ, советник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр ЛЕНЦОВ и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей СЕРДЮКОВ приняли участие, в военно-патриотической акции «Спасибо за все», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимой в соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ.

В рамках проведения акции, заместитель Министра обороны Российской Федерации, советник Министра обороны Российской Федерации и командующий Воздушно-десантными войсками приняли участие в поздравлении с Днем Победы Ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, начальника разведки ВДВ СССР полковника КУКУШКИНА Алексея Васильевича (95 лет), проходившего службу под началом легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии МАРГЕЛОВА Василия Филипповича.

В ходе проведения мероприятия заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, советник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и военнослужащие ВДВ поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, вручили поздравительный адрес и подарки.

В завершении мероприятия, во дворе дома, где проживает полковник Кукушкин А.В., состоялся мини-парад, с прохождением роты почетного караула соединения специального назначения Воздушно-десантных войск с Государственным Флагом Российской Федерации и флагом Воздушно-десантных войск, а также выступление во дворе дома коллектива Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, которые исполнили танцевальные номера и песни военных лет в форме времен Великой Отечественной войны. Среди исполненных произведений полюбившиеся песни «Три танкиста», «Марш артиллеристов», «Песня фронтового шофера», «Прощайте скалистые горы», «Полководец Победы» и другие.

Во время выступления Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск проведена акция «Бессмертный полк», в ходе которой жители дома, в котором проживает Алексей Васильевич, и жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны и вместе с Ансамблем песни и пляски ВДВ исполнили песню «День Победы», тем самым поздравив ветерана и отдав дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

КУКУШКИН Алексей Васильевич родился 23 октября 1924 года, в д. Заякошье Череповецкого района Вологодской области.

В 1942 году, после окончания средней школы был призван в Красную Армию и зачислен курсантом Лепельского пехотного училища, которое окончил в 1943 году.

После окончания училища воевал на фронтах Великой Отечественной войны: Западном и 2-м Белорусском. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. Войну окончил в должности командира стрелковой роты. После войны проходил службу в группе войск в Германии.

С 1948 по 1951 год обучался в военной академии им. Фрунзе, по окончании которой проходил службу на Дальнем Востоке в 37-м гвардейском воздушно-десантном корпусе, в десантном отделе штаба ДВО. Был начальником оперативного отделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и исполнял должность начальника штаба дивизии.

С декабря 1964 года Алексей Васильевич проходил службу в штабе ВДВ на должностях заместителя начальника отдела боевой подготовки и начальника разведки ВДВ.

В августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию.

В декабре 1979 - январе 1980 годов в должности начальника штаба оперативной группировки участвовал в планировании и управлении боевыми действиями десантных частей при вводе войск в Афганистан в Кабульской операции.

За успешное выполнение боевых заданий, успехи в боевой подготовке Алексей Васильевич награжден двумя орденами Боевого Красного знамени, орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Александра Невского и орденом Знак Почета, а также медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Кроме того, награжден еще тридцатью медалями за освобождение городов в годы Великой Отечественной войны, безупречную службу и юбилейными медалями.

Алексей Васильевич Кукушкин прослужил в Вооруженных Силах 43 года, из них 34 года отдал Воздушно-десантным войскам. Активно участвует в работе ветеранской организации Командования ВДВ, передает свой богатый опыт нынешнему поколению воинов-десантников

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