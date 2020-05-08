08.05.2020 (20:54)

В День Победы автоклубы танковой армии ЗВО будут транслировать песни о войне на улицах Москвы

В 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне экипажи полевых автоклубов гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа обеспечат трансляцию военных песен на улицах города Москвы.

Порядка 10 многофункциональных комплексов на базе автомобилей КамАЗ выедут на московские улицы 9-го мая. На протяжении всего пути автомобили будут транслировать песни о Великой Отечественной Войне разных лет. Специальные остановки будут сделаны у домов ветеранов, там автоклубы будут развернуты в рабочее положение и будут даны концерты хореографических и вокальных коллективов. За поздравлениями ветераны смогут наблюдать прямо из окон своих квартир, не нарушая режима самоизоляции.

Мобильные автоклубы объедут все 12 административных округов Москвы. В обеспечении праздника примет участие более 150 военнослужащих танкового объединения ЗВО. Все участники акции будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, такими как медицинские маски, респираторы и перчатки.

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