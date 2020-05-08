08.05.2020 (20:31)

Юнармейцы РВСН написали более 2000 писем ветеранам и труженикам тыла с поздравлениями в честь75-й годовщины Победы

Юнармейцы Ракетных войск стратегического назначения написали более 2000 писем ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны с поздравлениями в рамках патриотической акции «Спасибо за все!».

Письма со словами благодарности будут вручены ветеранам и труженикам тыла вместе с памятными подарками в День Победы.

Кроме того, ансамбль песни и пляски «Красная Звезда» подготовил для ветеранов ряд видеороликов с песнями фронтовых лет.

Военно-патриотическая акция «Спасибо за все!» проходит во всех соединениях и воинских частях РВСН и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ходе которой военнослужащие РВСН поздравляют ветеранов с Днем Победы, проводят для них концерты, дарят цветы и памятные подарки.

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