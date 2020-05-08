08.05.2020 (20:29)

БПК «Североморск» и БДК «Александр Отраковский» заняли места на рейде главной базы Северного флота в Кольском заливе

Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» завершили выполнение поставленных задач в Баренцевом море и заняли места в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота – Североморска. Завтра, 9 мая, в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне они будут украшены флагами расцвечивания.

Торжественный подъем государственного и военно-морского флагов, а также флагов расцвечивания состоится в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота. На флагштоке мыса Алыш в Североморске будет поднята увеличенная копия Знамени Победы.

В 10 часов состоится демонстрационный пролёт над мемориалом защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны в городе-герое Мурманске.

В 12 часов командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев и члены военного совета Северного флота возложат цветы к памятнику воинам-североморцам – защитникам советского Заполярья на Приморской площади города Североморска.

В 22 часа в Мурманске и Североморске состоится праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

В течение всего дня 9 мая творческие бригады ансамбля песни и пляски Северного флота будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла во дворах их домов импровизированными концертами.

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