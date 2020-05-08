08.05.2020 (20:24)

В Санкт-Петербурге прошла наземная тренировка торжественного пролёта экипажей армейской авиации ЗВО

На аэродроме «Пушкин» (Санкт-Петербург) в преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

На нанесенной на взлётно-посадочной полосе схеме пролёта над городом летчики, которые примут участие в торжественном пролёте над Санкт-Петербургом, в составе звеньев по типам вертолётов отработали порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации, а также организацию радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома.

«На земле мы проходим все элементы, которые будем отрабатывать в небе. Летчики должны четко понимать порядок своих действий, для того чтобы с земли сводный парадный авиастрой выглядел достойно», - отметил командир отряда бригады армейской авиации, летчик первого класса майор Михаил Руссков.

9 мая именно он на тяжелом транспортном вертолете Ми-26 возглавит парадный строй авиации, состоящий из 30 самолётов и вертолётов, который торжественно пролетит над центром Санкт-Петербурга

Ранее экипажи 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели первую совместную тренировку торжественного пролета над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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