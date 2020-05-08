08.05.2020 (20:21)

Поздравить фронтовика с Днем Победы военком Сальска приехал на технике времен Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы военный комиссар города Сальск, Сальского, Песчанокопского и Целинского районов Ростовской области Андрей Герусов приехал к фронтовику Высторопцу Николаю Петровичу на полноприводном автомобиле ГАЗ-67 времен Великой Отечественной войны.

Военком передал ветерану поздравительное письмо от командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова, пожелал ему здоровья, удачи и мирного неба над головой и передал цветы. Также в адресном поздравлении приняли участие военнослужащие 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Творческий коллектив города провел у дома мини-концерт в исполнении фронтовых песен.

Представители военно-патриотического клуба «Звезда» города Сальска организовали, демонстрационный показ восстановленной колесной и боевой техники времен Великой Отечественной войны, в том числе автомобиль ГАЗ-67 и БА-64 первый советский полноприводный бронеавтомобиль.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник А.Дворников 7 мая 2019 года вручил 95-летнему Высторопцу Николаю Петровичу орден Красного Знамени и удостоверение к награде, подписанное Президентом Российской Федерации

Награждение стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников военного комиссариата г. Сальск, Сальского, Песчанокопского и Егорлыкского районов Ростовской области, которые через Центральный архив Минобороны России установили факт присвоения ордена, при этом отметки о вручении награды не было.

Николай Петрович отличился в ходе штурма Турецкого вала, где в период с 1 по 6 ноября 1943 года, действуя впереди ротной позиции, пулеметным огнем уничтожил в общей сложности более 50 гитлеровцев и два пулемета противника, умело действуя как при штурме вала, так и при ликвидации контратак врага. Первоначально ефрейтор Н.П. Высторопец командованием был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза, но приказом командующего войсками 4-го Украинского фронта от 28 декабря 1943 года был награжден орденом Красного Знамени. 2 декабря 1943 года он был ранен и направлен для лечения в госпиталь. О том, что его представили к ордену Николай Петрович узнал из письма родителей, но официальной информации так и не поступило. После долгого лечения Николай Петрович был комиссован и вернулся в Пролетарский район Ростовской области.

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