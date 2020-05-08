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08.05.2020 (20:06)

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отдаст воинские почести погибшим воинам-североморцам в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отрабатывающий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, воздаст воинские почести воинам-североморцам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны.

Завтра, 9 мая, в 10 часов в точке героической гибели сторожевого корабля «Туман» в неравном бою с гитлеровскими эсминцами, крейсер ляжет в дрейф, а экипаж спустит на воду венок, приспустит Андреевский флаг и почтит память погибших моряков минутой молчания и протяжным гудком.

После отдания воинских почестей ракетный крейсер продолжит выполнять задачи по плану боевой подготовки.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» действует в Баренцевом море с 5 мая. Его экипаж занимается совершенствованием военно-морской выучки и специальной подготовки.

Отдание почестей погибшим морякам в координатах их гибели – давняя традиция, которая поддерживается моряками всех стран.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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