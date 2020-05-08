08.05.2020 (20:03)

Военнослужащие Черноморского флота привели в порядок памятники Грузинской и Армянской стрелковым дивизиям в преддверии Дня Победы

Военнослужащие Черноморского флота привели в порядок памятники Грузинской и Армянской стрелковым дивизиям в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно накануне празднования Дня Победы военнослужащие ЧФ проводят комплекс хозяйственных работ по наведению порядка на братских и одиночных воинских захоронениях, мемориалах и других памятных знаках, закрепленных за воинскими частями флота.

Обелиск павшим воинам-освободителям Севастополя: 414-й Грузинской стрелковой Анапской Краснознаменной дивизии и обелиск 89-й Армянской Таманской Краснознамённой стрелковой дивизии расположены у подножья Сапун-горы, на 10-м километре Балаклавского шоссе.

В связи с действующими в регионе противоэпидемическими ограничениями наведение порядка было проведено малыми группами военнослужащих с соблюдением санитарных рекомендаций.

Справочно:

414-ая Грузинская Анапская Краснознаменная стрелковая дивизия была сформирована в 1942 году на территории Грузии. В 1944 году в составе Приморской армии 414-ая стрелковая дивизия участвовала в Крымской наступательной операции, в боях за Севастополь. Особо мужество бойцы дивизии проявили при разгроме противника в районе Казачьей бухты и штурме Сапун-горы.

89-я Армянская Таманская Краснознамённая ордена Красной Звезды стрелковая дивизия была сформирована в 1942 году в Армении, принимала активное участие в освобождении Северного Кавказа, Крыма, дошла с боями до Берлина. За освобождение Керчи и Севастополя дивизия была награждена орденами «Красная звезда» и «Красное знамя».

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