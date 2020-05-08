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08.05.2020 (18:53)

В Российскую Федерацию вылетел первый самолет с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии

Первый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике вылетел с аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что 8 мая двумя самолёторейсами в Россию из Италии будут доставлены 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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