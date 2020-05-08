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08.05.2020 (19:39)

Второй самолет со сводным отрядом Минобороны России вылетел из Италии

C аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике.

Ранее сообщалось, что 8 мая с.г. двумя самолёторейсами в Россию из Италии будут доставлены 20 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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