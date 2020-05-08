08.05.2020 (19:30)

Фронтовики ко Дню Победы сделали видеозапись прочтения стихотворения о памяти, долге и чести

Участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы записали видео прочтения стихотворения с призывом к подрастающему поколению.

В записи прочтения стихотворения принимали участие 13 фронтовиков, у чьих домов военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проводили персональные мини-концерты.

Ветераны прочитали по одной строке стихотворения поэта Расула Гамзатова «Вы о нас, сыновья, забывать не должны». В нём они призывают подрастающее поколение помнить историю, рассказывают о преемственности поколений, а также напоминают о долге и чести. Начинается стихотворение с произнесения строки кавалером Ордена Красной Звезды разведчиком Зиновием Марковичем Хайкиным. Следующую строку читает дважды кавалер Ордена Красной Звезды Иван Федорович Посашков. Третью строку читает стрелок Алексей Иванович Кузин, награжденный двумя медалями «За отвагу». Также стихотворение прочитали Ольга Степановна Мельникова, Леонид Антонович Грибовский, Зинаида Федоровна Шкуратова, Иван Васильевич Коппалов, Мария Трофимовна Алексеева, Бойкова Валентина Алексеевна, Николай Петрович Хохлунов, Александр Михайлович Киршин, Зоя Федоровна Гуркина, соответственно. Завершается видеоролик произнесением строки кавалером Ордена Красной Звезды Сергеем Сергеевичем Алёхиным.

Всего в чтении стихотворения приняли участие 13 участников Великой Отечественной войны из Самарской области.

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