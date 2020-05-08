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08.05.2020 (19:26)

В Татарстане стартовала акция «Стена Памяти»

В Республике Татарстан при активном участии военных комиссариатов стартовала информационно-пропагандистская акция «Стена Памяти», направленная на увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны.

На участок стены с помощью специальных конструкций сотрудники военных комиссариатов, члены семей, участники движения «Юнармия» разместили фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны, возложили цветы и зажгли свечи памяти.

В ходе акции ветеранам, сотрудникам военных комиссариатов - участникам Великой Отечественной войны от имени Командующего войсками Центрального военного округа были вручены юбилейные медали и ценные подарки.

Всего удалось собрать более 37 тысяч фотографий и фронтовых писем участников войны. Вся информация была уточнена и передана в галерею «Дорога Памяти» на 699 тысяч участников Великой Отечественной войны - уроженцев и жителей республики.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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