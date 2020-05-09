09.05.2020 (00:18)

75 лет назад советский народ впервые отпраздновал День Победы в Великой Отечественной войне

75 лет назад, 9 мая 1945 года, советский народ впервые отпраздновал День Победы в Великой Отечественной войне. Всенародный праздник был объявлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года в результате полного разгрома гитлеровской Германии.

В ходе Второй мировой войны именно Советский Союз принял на себя основной удар Германии. На советско-германском фронте действовало от 70 до 75 процентов всех вражеских дивизий, подавляющая часть всей военной техники Германии и ее союзников.

Советский Союз сыграл и главную роль в их разгроме. Именно здесь решился исход Второй мировой войны. Советскими Вооруженными Силами было разгромлено 507 немецко-фашистских дивизий и 100 дивизий союзников Германии – почти в 3,5 раза больше, чем на всех остальных фронтах Второй мировой войны, вместе взятых. Вооруженные силы Германии потеряли на советско-германском фронте свыше 70 тыс. самолетов (около 70 процентов от общего числа самолетов, потерянных ею в войне), около 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75 процентов), 167 тыс. артиллерийских орудий (74 процента), более 2,5 тыс. различных кораблей и вспомогательных судов.

Победу Красной Армии определило множество факторов. Это и монолитность многонационального советского государства, и несокрушимая сила духа и массовый героизм красноармейцев и командиров. Неоценима также заслуга наших полководцев и военачальников, мастерство которых ковалось на полях сражений Великой Отечественной войны: Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского, Мерецкова, Малиновского, Говорова, Черняховского, Баграмяна, Октябрьского и многих других.

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