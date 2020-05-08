08.05.2020 (18:22)

Арт-проект «РиоРита — радость Победы» с участием военных оркестров впервые пройдет в формате онлайн марафона

9 мая при непосредственной поддержке Минобороны России и правительства Санкт-Петербурга состоится очередной культурно-патриотический арт-проект «РиоРита — радость Победы» с участием военных оркестров. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проект будет проведен в формате музыкального онлайн марафона.

В День Победы в любой точке мира станет возможным увидеть живую трансляцию, идущую из студии в Таврическом саду.

Благодаря поддержке со-организаторов проекта — Департамента культуры Минобороны России и Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — зрителей ждут яркие музыкальные поздравления от оркестровых служб военных округов страны.

Марафон обещает множество приятных сюрпризов, красивой музыки 40-х годов, столь знакомой и любимой всеми, а также погружение в атмосферу радости победного мая 1945 года. Одной из главных целей проекта является восстановление связей между поколениями.

Трансляция проекта будет вестись 9 мая с 18:00 на сайте риорита.рф.

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