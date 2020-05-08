08.05.2020 (18:19)

Военнослужащие Балтийского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

В Калининграде военнослужащие Балтийского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Бориса Дмитриевича Глыбина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

С теплыми словами поздравления к ветерану обратился заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Поляков, а артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота исполнили для ветерана песни «День Победы», «Венский вальс» и другие.

Справочно:

Борис Дмитриевич родился 19 сентября 1922 года в Ярославской области, в семье крестьян. Он окончил военно-морское авиационное училище связи и в 1941 году попал на фронт в звании младшего лейтенанта.

Борис Глыбин добросовестно нёс службу и принимал участие в боевых действиях в составе морской авиации Северного флота вплоть до 9 мая 1945 года.

Войну Борис Дмитриевич Глыбин окончил в звании лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны служил на Балтийском флоте. Уволился в запас в июле 1968 года с должности командира дивизиона подвижных средств связи авиации Балтийского флота. После увольнения работал в райвоенкомате Октябрьского района Калининграда, а с 1970 года — старшим инспектором по кадрам в отделе вневедомственной охраны УВД. В настоящее время является председателем Совета ветеранов войны и военной службы Северного флота по Калининградской области.

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