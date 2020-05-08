Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2020 (18:05)

Военный оркестр и коллектив Белогорского ГДО записали видео поздравления ветеранам с Днем Победы

Фото Видео

Творческий коллектив Дома офицеров и оркестр Белогорского гарнизона Восточного военного округа записал видеоролик с исполнением песен военных лет в качестве поздравления ветеранов и жителей, находящихся на самоизоляции с Днем Победы.

Выступление коллектива проводилось в Белогорске Амурской области рядом с памятником Воину-освободителю. Солисты дома офицеров исполнили песни «На безымянной высоте», «Тёмная ночь», «Огонёк» и другие широко известные песни.

Видеоролик будет размещен на сайте организации и социальных сетях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморье военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО поздравили ветеранов с Днем Победы
Командование Амурского объединения ВВО поздравило фронтовика с Днем Победы под мелодии военного оркестра
«Сад Памяти» высадили военнослужащие ВВО в Чите
В Бурятии с участием военнослужащих ВВО открыты памятники Героям-землякам

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false