08.05.2020 (18:05)
Военный оркестр и коллектив Белогорского ГДО записали видео поздравления ветеранам с Днем Победы
Творческий коллектив Дома офицеров и оркестр Белогорского гарнизона Восточного военного округа записал видеоролик с исполнением песен военных лет в качестве поздравления ветеранов и жителей, находящихся на самоизоляции с Днем Победы.
Выступление коллектива проводилось в Белогорске Амурской области рядом с памятником Воину-освободителю. Солисты дома офицеров исполнили песни «На безымянной высоте», «Тёмная ночь», «Огонёк» и другие широко известные песни.
Видеоролик будет размещен на сайте организации и социальных сетях.
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