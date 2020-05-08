08.05.2020 (17:47)

Командующий ЦВО вручил госнаграды медперсоналу военного госпиталя в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды личному составу 354-го военного госпиталя. Двадцать военных медиков были удостоены медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а троим вручили государственные награды.

"В годы войны на фронтах и в тыловых госпиталях трудилось более двухсот тысяч врачей, полтора миллиона медсестер, медбратьев и санитаров. Своим непрестанным трудом они вернули в строй около восемнадцати миллионов солдат и офицеров, что является абсолютным рекордом за всю человеческую историю. За мужество и героизм на полях сражений 47 медицинских работников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 18 стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Мы всегда будем помнить их стойкость, мужество и высокий профессионализм военврачей и медсестер, спасших жизни миллионов наших воинов", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время церемонии.

Командующий отметил, что сейчас военные врачи круглосуточно ведут борьбу с новым врагом - коронавирусной инфекцией.

"Вы, как и ваши предки-победители, снова на передовой в борьбе с этим смертельным врагом. Вам предстоит защищать наших солдат и офицеров здесь, в местах постоянной дислокации соединений и воинских частей. Ваш вклад в защиту здоровья наших военнослужащих сложно оценить. Каждый день вы, подвергаясь опасности, боретесь за жизнь заболевших, препятствуете дальнейшему распространению инфекции", - подчеркнул Лапин.

Также артисты ансамбля песни и пляски ЦВО присоединились к акции благодарности врачам и поздравлениям С Днем Победы. Творческий коллектив презентовал медикам песню "Не болейте, доктор", на которую ранее сняли трогательный клип. Таким образом, артисты поддержали медицинских работников, противостоящих опасному вирусному заболеванию.

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