08.05.2020 (17:43)

Военнослужащие Балтфлота отдали в море воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования Балтийской военно-морской базы, АО «33 судоремонтного завода», вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

Выход с море состоялся на катере связи «Серафим Саровский» Балтийской ВМБ. К церемонии отдания почестей присоединились 12 яхт из местного яхт-клуба в рамках проведения акции «Бессмертная эскадра». На парусе каждой из них были начертаны имена кораблей и подводных лодок Балтийского флота, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. В их числе краснознаменные крейсеры "Киров" и "Максим Горький", линкоры "Октябрьская революция" и "Марат", эскадренный миноносец "Минск", подводные лодки С-7 и Щ-311.

В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота, и яхтсмены спустили на воду венки и почтили память павших воинов минутой молчания.

В годы Великой Отечественной войны моряки-балтийцы проявили мужество и героизм. Они защищали блокадный Ленинград, в открытом море топили корабли и подводные лодки врага, участвовали в освобождении Прибалтики и взятии Восточной Пруссии.

Силами флота были уничтожены 1205 боевых кораблей, военных судов и транспортов противника, высажено 24 морских десанта.

За ратные подвиги 181 балтиец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, 23 кораблям и частям флота присвоены почётные звания гвардейских, объединения, соединения, части и корабли награждены орденами, а Боевое Знамя Балтийского флота в 1965 году украсил второй орден Красного Знамени.

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