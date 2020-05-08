08.05.2020 (17:41)

Военнослужащие спецназа ЮВО в Ставропольском крае поздравили с Днём Победы Героя Советского Союза Владимира Яковлевича Ткачёва

Военнослужащие подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае побывали в гостях и поздравили ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ткачёва Владимира Яковлевича, проживающего в городе Невинномысске.

Военнослужащие поздравили ветерана с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне и с 95-летием, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили цветы и памятные подарки.

Военный оркестр выступил с творческой программой во дворе дома, где проживает Владимир Яковлевич. В репертуар вошли: «Хотят ли русские войны», «Цветы Победы», «Вальс Победы», «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».

В свою очередь, Владимир Яковлевич в беседе с военнослужащими поделился воспоминаниями о первом дне войны, поступке, за который удостоен звания Героя Советского Союза и особенно памятном дне - 9 мая 1945 года.

Ткачёв Владимир Яковлевич с февраля 1943 года принимал участие в боевых действиях в составе 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-ого Украинского фронта.

В декабре 1944-го года Владимир Яковлевич переправлялся через реку Дунай при освобождении Венгрии. При переправе погиб командир взвода и Владимир Яковлевич взял командование на себя. Первым высадился на берег, ворвался в траншею противника и лично уничтожил 16 фашистов.

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны.

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