08.05.2020 (17:40)

Военнослужащие соединения РЭБ ЮВО поздравили в Ростове-на-Дону ветерана с Днем Победы

Военнослужащие соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Николаевича Ладыченко, навестив его дома в Ростове-на-Дону.

Фронтовику от соединения РЭБ были вручены памятные подарки и цветы.

Павел Николаевич Ладыченко - участник боевых действий с декабря 1941 по 9 мая 1945 годов. Служил в четвертом гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. Воевал на втором, третьем, четвертом Украинском и втором Белорусском фронтах. Дошел до Европы. День Победы встретил в Чехии в городе Брно, имеет ранения.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За воинскую доблесть», медалью «За Победу над Германией».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

В Ростове-на-Дону представители командования округа, а также соединений и воинских частей ЮВО совместно с выездными концертным группами поздравят 507 ветеранов Великой Отечественной войны.

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