08.05.2020 (17:40)
Военнослужащие соединения РЭБ ЮВО поздравили в Ростове-на-Дону ветерана с Днем Победы
Военнослужащие соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Николаевича Ладыченко, навестив его дома в Ростове-на-Дону.
Фронтовику от соединения РЭБ были вручены памятные подарки и цветы.
Павел Николаевич Ладыченко - участник боевых действий с декабря 1941 по 9 мая 1945 годов. Служил в четвертом гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. Воевал на втором, третьем, четвертом Украинском и втором Белорусском фронтах. Дошел до Европы. День Победы встретил в Чехии в городе Брно, имеет ранения.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За воинскую доблесть», медалью «За Победу над Германией».
Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.
В Ростове-на-Дону представители командования округа, а также соединений и воинских частей ЮВО совместно с выездными концертным группами поздравят 507 ветеранов Великой Отечественной войны.