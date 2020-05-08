08.05.2020 (17:38)
Военнослужащие ЮВО поздравили во Владикавказе ветерана Великой Отечественной войны Ислама Мамсурова
Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ислама Мамсурова, которому исполнилось 100 лет в апреле этого года.
В преддверии 75-й годовщины Дня Победы временно исполняющий обязанности командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майор Владимир Омельянович торжественно поздравил фронтовика. Во время посещения ветерана от командования 58-й общевойсковой армии ЮВО были вручены памятные подарки и цветы.
Ветеран Великой Отечественной Ислам Мамсуров с детства хотел стать военным. Поэтому после Горно-Металлургического Техникума поступил в Военное училище. Тогда он и представить не мог, что уже через 10 дней после окончания учебы ему предстоит защищать родину от захватчиков.
«Руководство нашей страны знало, что война начнётся и готовилось к этой войне. И перед войной в стране создали очень много военных училищ. И я тоже попал в этот набор. И нас, молодых лейтенантов, направили в распоряжение ВВС Закавказского военного округа», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Ислам Мамсуров.
За воинские заслуги Ислам Миткаевич получил множество медалей, в том числе и «За отвагу». Говорит, что гордится всеми знаками отличия, но главной наградой в своей жизни считает большую семью: сын, три внука и три правнука. 75-летие Победы ветеран встречает, перешагнув вековой рубеж – в апреле Исламу Миткаевичу исполнилось 100 лет.