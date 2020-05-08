08.05.2020 (16:40)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 75-летием Победы

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ткебучаевой Цацы Петровны, проживающей в Сухуме.

Военнослужащие поздравили 99-летнюю Цацу Петровну с юбилеем Великой Победы, пожелали ей крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки и цветы, а также рисунки с пожеланиями и поздравлениями от детей Юнармейского отряда военной базы.

В беседе с военнослужащими Цаца Петровна поделилась своими воспоминаниями о тяжелом военном времени.

Всего на территории Абхазии проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 55 тысяч жителеи? Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись, 22 человека стали героями Советского Союза.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ткебучаевой Цацы Петровны:

«Когда ранним утром 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, мы, сыновья и дочери своей Родины, не могли остаться в стороне. Так добровольно на фронт отправилось бесчисленное количество моих друзей, соседей, знакомых, родственников, моих братьев и сестёр. Молодые парни проходили ускоренное обучение военному делу, девушки – мед.помощи, и все они мобилизовались на поле боя. Но, к сожалению, никто из них назад не вернулся. Те, кто остался в Абхазии, бросили все силы на помощь фронту. Мужчин осталось очень мало, но мы не сложили руки, а работали день и ночь не покладая рук. Даже маленькие дети, школьники, и те пытались внести свой вклад.

Я в это непростое время жила в городе Ткуарчал, это посёлок Акармара, там у нас располагалась одна из угольдобывающих шахт «Ткуарчалуголь». В ней трудилась я и около тысячи женщин.

Все жители нашего города приняли участие в сборе средств для передачи их на фронт, так нам удалось собрать крупную сумму, благодаря которой началось строительство катера «Комсомолец Абхазии».

В селе Псху в сентябре 1942 года развернулся бой, в котором принимал участие и мой муж Ткебучав Алексей Гутович. Под командованием генерала Леселидзе наши воины сумели отбросить фашистов от Марухского перевала.

В октябре там выпал большой снег, красноармейцам пришлось очень туго. В январе 1943 года немецкая армия начала отдаляться. С 1943 было относительно спокойно. Но мы неустанно продолжали свою работу. На шахтах я проработала до 1949 года.

После Великой Отечественной войны пленные немецкие строители и архитекторы принялись за постройку Ткуарчала и наш маленький, но отважный городок выстоял, преодолев все трудности».

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