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08.05.2020 (16:57)

В Чечне состоялась торжественная сдача 5 жилых домов для военнослужащих ЮВО

В военных городках Шали и Борзой в Чечне прошла торжественная сдача пяти служебных домов на 120 квартир для военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В ходе торжественного мероприятия командование соединения вручило ключи от новых современных квартир 120 семьям военнослужащих. Также новоселам были вручены ценные подарки от застройщика и командования ЮВО.

В домах имеются однокомнатные и двухкомнатные квартиры с евроремонтом, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью, в т.ч. электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, столами, мягкими диванами и креслами. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

В ходе распределения новых квартир предпочтение отдавали многодетным семьям военнослужащих и личному составу из передовых «ударных» подразделений.

Все объекты построены по новым современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов.

Мероприятие проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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