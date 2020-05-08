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08.05.2020 (16:55)

Военнослужащие Каспийской флотилии организовали мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны во дворе дома

Командование, моряки, военный оркестр Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Булушева Александра Ивановича, организовав во дворе его дома мини-парад.

Военнослужащие поздравили Александра Ивановича с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пожелали ему флотского здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой, вручили памятные подарки, продуктовый набор, открытки с пожеланиями и поздравлениями.

Солисты оркестра флотилии исполнили песни военных лет «Катюша», «День Победы», «Журавли» и др.

В годы Великой Отечественной войны Александр Иванович воевал в составе Тихоокеанского флота, награждён орденами и медалями: орден «Красной звезды», «Отечественной войны» II степени, медаль «За Победу над Германией», медаль «За боевые заслуги». После войны продолжил службу в объединении сил береговой обороны Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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