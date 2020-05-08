08.05.2020 (16:35)

Репетиция воздушного парада прошла в Астрахани

В небе Астрахани на генеральной репетиции экипажи боевых самолетов и вертолетов Южного военного округа выполнили демонстрационный пролет в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году, летчики истребителей МиГ-29 отработали полеты на малых высотах, выстроив боевой порядок самолетов в так называемый «правый пеленг».

Всего над городами ЮВО в день Победы будет задействовано около 200 единиц авиационной техники, это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29

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