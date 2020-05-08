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08.05.2020 (16:28)

В Приморье военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО поздравили ветеранов с Днем Победы

В Уссурийске отдельная бригада материально-технического обеспечения Восточного военного круга (ВВО) в преддверии Дня Победы провела акцию «Концерт для одного ветерана».

Военнослужащие поздравили трёх участников Великой Отечественной воины. Под их окнами творческие коллективы соединения исполнили песни на военную тематику и прочитали стихи собственного сочинения. Свои концерты они посвятили Василию Николаевичу Чиркову, Владимиру Ивановичу Кузьмину и Михаилу Гавриловичу Величко.

В ходе поздравлений использовалась передвижная сцена на базе автомобиля КамАЗ-43114, оборудованная музыкальной аппаратурой. Для ветеранов выступали военнослужащие контрактной и срочной службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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