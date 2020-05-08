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08.05.2020 (16:24)

Впервые салют Победы в Воронеже жители города смогут увидеть онлайн

Расчеты артиллерийских салютных установок и дивизиона противотанковых орудий МТ-12 общевойсковой армией Западного военного округа поздравят жителей города воинской славы Воронежа и ветеранов Великой Отечественной войны онлайн.

Прямую трансляцию салюта зрители смогут увидеть на местном телевидении в прямом эфире в 22 часа 9 мая. Артиллеристы продемонстрируют порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85.

Впервые шесть артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» в честь Дня Великой Победы.

Также 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-» и др.) в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 метров.

Военнослужащие, обеспечивающие праздничный салют, для соблюдения мер противовирусной безопасности будут использовать медицинские маски и перчатки. Расстояние между орудиями будет увеличено, а перед проведением салюта расчеты радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку прилегающей территории.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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