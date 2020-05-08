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08.05.2020 (16:21)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили 104-летнего фронтовика персональным плац-парадом

Сегодня в санкт-петербургском Сестрорецке военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны гвардии полковника танковых войск Валентина Прокофьевича Рослякова с Днём Победы.

Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады провёл персональный плац-парад у дома фронтовика и исполнил для него любимые песни военных лет.

«Мне очень приятно оказанное вами внимание, спасибо! Я искренне горд нашими Вооружёнными Силами! С Днём Победы!», — обратился к военнослужащим Валентин Прокофьевич.

Перед началом торжественного чествования ветерана подразделение радиационной, химической и биологической защиты провело специальную обработку придомовой территории при помощи авторазливочной станции АРС-14КМ.

Справочно:

Гвардии полковник Валентин Прокофьевич Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937 году поступил на службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Лейтенантом встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году участвовал в Иранской и Ростовской операциях, позднее в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из боев в августе 1944 года Валентин Прокофьевич вместе с подчиненными силами четырех танков Т-34-85 подбили 12 немецких «Тигров», потеряв при этом только одну машину. Окончил войну в городе Штецин на Балтике.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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