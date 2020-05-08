08.05.2020 (16:16)

Представитель военкомата Ростовской области и военнослужащие легендарной 150-й гвардейской дивизии ЮВО поздравили ветерана с Днем Победы

Заместитель военного комиссара Ростовской области Николай Гальчишак совместно с военнослужащими ЮВО 150-ой гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии ЮВО побывали в гостях у ветерана Степана Ивановича Шамрая в Ростове-на-Дону.

В домашней обстановке Николай Гальчишак поздравил ветерана с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и вручил ценный подарок и цветы. Он пожелал крепкого здоровья, бодрости и стойкости духа.

Степан Иванович Шамрай родился в 1922 году. В мае 1941 года был призван в армию. До 1945 года был в действующей армии - рядовым, командиром отделения, помкомзвода, радистом-пулеметчиком. Был трижды ранен, находился на излечении в госпиталях.

В 1945-1947 гг. проходил сверхсрочную службу в должности комсорга в Закавказском военном округе. В 1947-м был демобилизован.

Степан Иванович Шамрай награжден орденом Трудового Красного Знамени; орденом Отечественной войны первой степени; медалями «За оборону Киева», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

Во дворе дома заслуженного ветерана артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнили мини-концерт с исполнением фронтовых песен.

В Ростове-на-Дону представители командования округа, а также соединений и воинских частей ЮВО совместно с выездными концертным группами поздравят 507 ветеранов Великой Отечественной войны.

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