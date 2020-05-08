08.05.2020 (16:13)
По улицам Абхазии 9 мая проедут военные автомобили российской военной базы ЮВО под музыку военных лет
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам городов Абхазии под звуки песен военных лет.
По главным улицам Республики Абхазии проедут грузовые автомобили КамАЗ и Урал, в которых будут находиться военнослужащие в форме одежды времен Великой Отечественной войны с Знаменем Победы в руках.
Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.
В День Победы состоятся чествования ветеранов и возложения венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам защитникам Отечества.
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