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08.05.2020 (16:13)

По улицам Абхазии 9 мая проедут военные автомобили российской военной базы ЮВО под музыку военных лет

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам городов Абхазии под звуки песен военных лет.

По главным улицам Республики Абхазии проедут грузовые автомобили КамАЗ и Урал, в которых будут находиться военнослужащие в форме одежды времен Великой Отечественной войны с Знаменем Победы в руках.

Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

В День Победы состоятся чествования ветеранов и возложения венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам защитникам Отечества.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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