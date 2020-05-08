08.05.2020 (16:10)

Военнослужащие ЮВО поздравили с Днем Победы фронтовика – почётного гражданина города-героя Волгограда

Военнослужащие мотострелковой бригады Южного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Рогова, проживающего в городе Волгограде.

Военнослужащие для ветерана сделали именные подарки. В состав подарка вошли видеообращение военнослужащих на торжественном построении с прохождением подразделений торжественным маршем, песни в исполнении военного оркестра, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

Военнослужащие помогли ветерану произвести закупки в продуктовых магазинах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Евгений Федорович Рогов – участник Сталинградской битвы и освобождения Севастополя. В 1942 году красноармейцем-автоматчиком участвовал в боях на Сталинградском фронте. В марте 1943 года, закончив курсы младших лейтенантов, получил назначение командиром взвода стрелкового полка 387-ой дивизии 28-ой Армии Южного фронта.

В июле 1943-го во время наступления получил ранение. После лечения был направлен командиром взвода 40-ой гвардейской стрелковой дивизии 5-ой ударной Армии (Запорожская область), однако в октябре вновь был ранен и находился на лечении в госпитале г. Сталино.

Далее был направлен в Крым, где принимал участие в боях за освобождение Севастополя. В марте 1945 г. в составе 387-ой дивизии совершил пеший переход из Крыма в г. Бухарест, где и встретил День Победы. Воинскую службу Евгений Федорович закончил в мае 1948 г. в должности командира Знаменного взвода 50-ой Киевской стрелковой дивизии Одесского военного округа.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», благодарностью Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза Сталина И.В. за боевые действия по прорыву обороны Севастополя.

В настоящее время Евгений Федорович ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он частый гость в школах, лицеях, гимназиях, вузах на «Уроках Мужества» и «Уроках Победы».

Решением Волгоградской городской Думы в 2015 году за многолетнюю общественную работу и большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, Рогову Евгению Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».

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