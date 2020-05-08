08.05.2020 (14:40)

Командующий Северным флотом поздравил личный состав флота и ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав флота и ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

9 мая наш народ отмечает самый главный праздник — День Великой Победы. 75 лет назад полным разгромом нацистской Германии и её европейских союзников завершилась самая кровопролитная в многовековой российской истории Великая Отечественная война.

Война стала суровой проверкой боевых качеств Красной Армии и Флота, тяжелейшим испытанием для всех людей. Миллионы граждан Советского Союза отдали свои жизни, выполняя воинский и гражданский долг. Беспримерное мужество, стойкость и героизм советского народа являются нерушимым нравственным ориентиром для новых поколений защитников Отечества.

Сегодня воины-североморцы достойно продолжают славные боевые традиции героев-фронтовиков, разгромивших врага в Заполярье. Верные заветам поколения победителей, мы гордо несем Военно-морской флаг России на океанских просторах, надёжно обеспечиваем безопасность Российской Федерации в Арктической зоне.

За годы, прошедшие после Великой Отечественной войны, Северный флот стал мощным и надёжным ракетно-ядерным щитом — гарантом независимости и безопасности нашей страны в Арктике. В этом состоит огромная заслуга ветеранов, которые всегда будут вдохновлять нас на ратный труд своим примером. К большому сожалению, с каждым годом их становится всё меньше, но память о них и об их великом подвиге будет жить в наших сердцах!

Дорогие ветераны, искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в воспитании подрастающего поколения, а военнослужащим — высоких результатов в повышении боевой готовности и совершенствовании воинского мастерства.

С Днем Победы, уважаемые товарищи!».

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