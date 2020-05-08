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08.05.2020 (14:38)

В Екатеринбурге пройдет видеомарафон «Навстречу Великой Победе»

В Екатеринбурге в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет информационно-культурный видеомарафон «Навстречу Великой Победе».

Для жителей и гостей уральской столицы сотрудники Дома офицеров подготовили уникальные видеопрограммы с архивными записями военных лет, живыми выступлениями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Екатеринбурге.

Также в рамках мероприятия впервые будут продемонстрированы архивные фотографии, письма и видеофрагменты фронтовой кинохроники, находящиеся на хранении в музее Боевой славы Урала Дома офицеров ЦВО.

Трансляция будет идти с утра до позднего вечера 9 мая как на большеразмерном экране фасада Дома офицеров, так и в онлайн-формате. Также будет вестись трансляция онлайн-акции «Бессмертного полка» Екатеринбурга и Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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