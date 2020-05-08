08.05.2020 (14:35)

В Екатеринбурге почтили память Маршала Победы Георгия Жукова

В Екатеринбурге в канун Дня Победы почтили память великого советского полководца Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов возложили цветы к памятнику легендарному военачальнику.

В церемонии, проводившейся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, также приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов исполнительной власти и ветеранских организаций.

С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице