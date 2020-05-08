08.05.2020 (14:35)
В Екатеринбурге почтили память Маршала Победы Георгия Жукова
В Екатеринбурге в канун Дня Победы почтили память великого советского полководца Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов возложили цветы к памятнику легендарному военачальнику.
В церемонии, проводившейся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, также приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов исполнительной власти и ветеранских организаций.
С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа.
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