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08.05.2020 (14:35)

В Екатеринбурге почтили память Маршала Победы Георгия Жукова

В Екатеринбурге в канун Дня Победы почтили память великого советского полководца Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов возложили цветы к памятнику легендарному военачальнику.

В церемонии, проводившейся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, также приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов исполнительной власти и ветеранских организаций.

С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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