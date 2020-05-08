08.05.2020 (14:15)

Моряки Каспийской флотилии поздравили фронтовиков с Днём Победы

Моряки Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Курбана Магомедовича Курбанова и Ольги Михайловны Якимчук, которые проживают в городе Махачкала.

Военнослужащие поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для фронтовиков, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

Во время беседы, Ольга Михайловна и Курбан Магомедович, поделились воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают, более 50 участников Великой Отечественной войны.

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