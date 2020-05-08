08.05.2020 (14:12)

Командование ЮВО поздравило фронтовика с Днём Победы

Заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Рустам Мурадов лично поздравил участника Великой Отечественной войны Владимира Филипповича Лаврентьева с Днем Победы в домашней обстановке.

Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов вручил ветерану ценный подарок, пожелал ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой.

В Ростове-на-Дону артисты ансамбля песни и пляски провели мини-концерт для ветерана возле его дома и исполнили фронтовые песни.

Родился Владимир Филиппович 1925 года в городе Таганрог Ростовской области. 11 апреля 1943 года был призван в ряды Советской Армии.

В составе 22-го разведывательного батальона участвовал в освобождении Украины, в Ясско-Кишиневской и Корсунь-Шевченковской операциях. С боями прошел Австрию, Венгрию, Чехословакию. День Победы встретил в бою — под Прагой. Участник войны с Японией, дошел до Порт-Артура. Трижды ранен. Демобилизован в 1946 году в г. Таганрог. Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Отечественной войны I степени, медали «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта»», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Японией», Орден «Знак Почета», орден «Трудового Красного Знамени», памятный знак «75лет Ростовской области», памятный знак «За ратную службу».

Кроме того, заместители командующего войсками ЮВО посетили 4-х ветеранов Великой Отечественной войны в Советском, Ленинском, Кировском районах Ростова-на-Дону.

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

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