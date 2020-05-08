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08.05.2020 (14:06)

Командование бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии поздравили ветеранов с Днём Победы

Командование бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Маркелова Николая Андреевича и Панфиловой Александры Петровны, которые проживают в городе Астрахань.

Офицеры поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали им крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионные диски с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

В свою очередь, ветераны поделились воспоминаниями о своих боевых товарищах и далёких фронтовых буднях, офицеры с большим интересом слушали фронтовиков, которые вынесли все тяготы и лишения тяжёлых военных лет.

Всего на территории Астраханской области проживают более 200 участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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