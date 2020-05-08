08.05.2020 (14:00)
Военнослужащие ЮВО почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны
В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе в канун 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Южного военного округа возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Павшим воинам».
В памятной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Рустам Мурадов, члены Военного Совета ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе.
Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.
Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула бригады управления ЮВО.
Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.