08.05.2020 (14:00)

Военнослужащие ЮВО почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе в канун 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Южного военного округа возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Павшим воинам».

В памятной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Рустам Мурадов, члены Военного Совета ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула бригады управления ЮВО.

Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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