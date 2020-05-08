08.05.2020 (13:57)

Военнослужащие ЮВО поздравили фронтовиков, проживающих в Дагестане

В Дагестане в рамках проведения праздничных мероприятий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) лично посетили и поздравили фронтовиков с праздником.

Представители соединений и воинских частей КФл, торжественно поздравили ветеранов, проживающих на территории республики, в городах Каспийск, Махачкала, Кизилюрт, Хасавюрт, а также в населённых пунктах.

Каждому ветерану были вручены памятные подарки, лицензионные диски с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, которые подготовили дети.

В это время, во дворах домов, где проживают ветераны с военных автомобилей, оборудованных звуковещательной аппаратурой, звучали песни и марши в честь Дня Победы, а ведущие рассказывали жителям домов о событиях и подвигах героев битв и сражений, в которых принимали участие фронтовики, проживающие в этих домах.

Всего на территории Республики Дагестан военнослужащие посетили и поздравили более 50 ветеранов, проживающих в 10 городах и порядка 14 населённых пунктах региона.

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