08.05.2020 (13:55)

В воинских частях и соединениях 49-й армии ЮВО прошла героическая вечерняя поверка

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошли героические вечерние поверки, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

При проведении воинского ритуала за погибших Героев Советского Союза отвечали военнослужащие с кратким рассказом их подвига.

После минуты молчания военнослужащие зажгли свечи и возложили цветы к памятникам павшим воинам.

Справочно.

Зачисление навечно в списки личного состава части – воинская традиция, направленная на увековечение памяти погибших при исполнении служебных обязанностей, исключительно почётный акт.

Фамилии военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава, называются на каждой вечерней поверке.

Портреты навечно зачисленных военнослужащих с описанием их подвигов, жизни и деятельности размещаются в комнатах информирования и досуга, комнатах боевой славы, музеях воинских частей. В историческом формуляре воинской части делаются соответствующие записи.

Для военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава воинской части (подразделения), в спальном помещении устанавливается кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью вывешиваются портрет военнослужащего и описание его подвига.

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