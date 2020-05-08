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08.05.2020 (13:52)

Артиллеристы ЮВО произвели «Выстрел памяти» на Мамаевом Кургане в честь присвоения Волгограду статуса «Города – Героя»

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершили «Выстрел памяти» на «Мамаевом Кургане в честь 55-й годовщины присвоения Волгограду звания города – Героя.

Выстрел был произведен в 12 часов дня по местному времени на южном склоне «Мамаева Кургана» двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Справочно:

Волгоград – один из самых известных и значимых городов, носящих звание Города – героя. Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и разбит. Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта. Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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