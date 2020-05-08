08.05.2020 (13:36)

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны впервые проехала по улицам уральской столицы

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных на территории Свердловской области в годы войны, впервые проехала по центральным улицам Екатеринбурга.

Автоколонна, основу которой составили армейские автомобили УАЗ, украшенные символикой Дня Победы, стартовала от штаба Центрального военного округа (ЦВО) Возглавил ее начальник управления технического обеспечения ЦВО генерал-майор Олег Лучанский на черном кабриолете «Волга».

Задавала темп и ритм движению колонны звуковещательная станция ЗС-82 на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которая транслировала популярные мелодии, посвященные Великой Отечественной войне: «День Победы», «Прощание славянки», «Смуглянка», «В землянке», «Синий платочек».

Водители автомобилей были одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги.

Замыкали колонну военнослужащие на исторических мотоциклах МВ-650, вооруженных пулеметами Дегтярева образца 1928 года.

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