08.05.2020 (12:43)

Применение технологий искусственного интеллекта в медицине обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках работы круглого стола обсудят применение новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.

Внимание специалистов будет обращено на вопросы внедрения информационных систем и технологий искусственного интеллекта в проведение диагностики и лечения военнослужащих, а также на меры по совершенствованию медицинского обеспечения войск путем внедрения телемедицинских технологий.

Участники круглого стола рассмотрят возможности интеграции системы охраны здоровья военнослужащих в Единый цифровой контур отечественного здравоохранения.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, предприятий промышленности, органов военного управления, медицинских и военно-медицинских организаций, высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций и общественных организаций.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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