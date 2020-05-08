08.05.2020 (12:35)

Первая колонна с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, совершает марш на аэродром города Вероны для убытия на Родину

Первая колонна с военнослужащими Минобороны России и специальной техникой, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, совершает марш из пункта временной дислокации (аэродром Орио-аль-Серио города Бергамо) на аэродром Виллафранка города Вероны.

По прибытии на аэродром будет осуществлена погрузка личного состава и техники на российские самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

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