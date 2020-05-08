08.05.2020 (12:35)
Первая колонна с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, совершает марш на аэродром города Вероны для убытия на Родину
Первая колонна с военнослужащими Минобороны России и специальной техникой, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, совершает марш из пункта временной дислокации (аэродром Орио-аль-Серио города Бергамо) на аэродром Виллафранка города Вероны.
Метки: