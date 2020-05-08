08.05.2020 (12:32)

Уникальный салют в расцветке российского триколора будет произведен в Москве 9 мая

В Москве на Поклонной горе и Лужнецкой набережной в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В.Михалкина произведут уникальный праздничный артиллерийский салют в цветах Государственного флага Российской Федерации.

Расчёты салютных установок на базе "Камаз" калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 8 минуте озарят ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок.

«Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага. Рад, что все жители и гости нашей страны смогут увидеть и оценить в прямой трансляции праздничный салют в День Победы, особенностью которого станет триколор выпущенный на двух точках из 16», - отметил командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Дислоцированный в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион им. В.Михалкина Западного военного округа – единственное подразделение Российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации Президента РФ.

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