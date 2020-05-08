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08.05.2020 (12:18)

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев в ходе траурной церемонии почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

На Пискаревском мемориальном кладбище у монумента «Мать-Родина» генерал-полковник Александр Журавлев возложил цветы от имени генералов, офицеров и солдат соединений и воинских частей округа.

Траурная церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

Войска (силы) Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны, в боевой состав ЗВО входят Балтийский флот, две общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, а также соединения и воинские части непосредственного подчинения. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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