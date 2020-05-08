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08.05.2020 (11:51)

Командование Амурского объединения ВВО поздравило фронтовика с Днем Победы под мелодии военного оркестра

Представители командования общевойсковой армии Восточного военного округа, поздравило с наступающим праздником Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Петькова Михаила Поликарповича, проживающего в Белогорске Амурской области. Мероприятие прошло с соблюдением необходимых санитарных мер в условиях введенного карантина.

 Военный оркестр гарнизона исполнил под окнами ветерана ряд известных мелодий военных лет. Ветеран поблагодарил командование и военных музыкантов за столь необычное поздравление.

Подобные поздравления проводятся по инициативе командования объединения и призваны донести искреннюю благодарность ветеранам за их подвиг, честь, доблесть и мужество. Во дворах фронтовиков организуются выступления творческих воинских коллективов и оркестров. Ветеранам передаются подготовленные ценные подарки, продуктовые наборы и цветы. При необходимости пожилые люди осматриваются медицинскими работниками.

Михаил Поликарпович Петьков родился в Воронежской области 1 октября 1924 года. 6 июня 1942 года 18-летний Михаил Петьков получил повестку в райвоенкомат, и ехал туда под немецкой бомбежкой. После окончания полковой школы, сержантом был направлен на фронт под Белгород где принял боевое крещение. Победу Михаил Поликарпович встретил в Венгрии.

Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной звезды и медалью «За Отвагу».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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