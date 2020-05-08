Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2020 (10:29)

«Сад Памяти» высадили военнослужащие ВВО в Чите

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели акцию «Сад Памяти» в парке Победы г. Чита.

Всего было высажено 75 саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, высадка саженцев была произведена с полным соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии с участием военнослужащих ВВО открыты памятники Героям-землякам
Несколько сотен объектов воинской славы благоустроено военнослужащими Амурского объединения ВВО
В 14 городах Дальневосточного федерального округа состоялись генеральные репетиции воздушного показа авиационной техники ко Дню Победы
Курсанты ДВОКУ к 75-летию Великой Победы облагородили около 20 воинских захоронений и памятников

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false