08.05.2020 (10:29)

«Сад Памяти» высадили военнослужащие ВВО в Чите

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели акцию «Сад Памяти» в парке Победы г. Чита.

Всего было высажено 75 саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, высадка саженцев была произведена с полным соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице