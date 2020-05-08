08.05.2020 (10:29)
«Сад Памяти» высадили военнослужащие ВВО в Чите
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели акцию «Сад Памяти» в парке Победы г. Чита.
Всего было высажено 75 саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, высадка саженцев была произведена с полным соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.
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