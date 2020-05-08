08.05.2020 (10:25)
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия в праздновании Дня Победы
Малый ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Корабль ошвартовался на набережной города, экипаж проверил работоспособность звуковещательной аппаратуры для трансляции в День Победы записей музыкальных произведений, посвящённых Великой Отечественной войны.
В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе, запланированные ранее экскурсии на корабль для местных жителей осуществляться не будут.
9 мая в течение всего праздничного дня с корабля «Ингушетия» будут транслироваться известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
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