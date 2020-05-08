08.05.2020 (10:22)

Впервые в Севастополе 9 мая пройдут онлайн-акции «Свеча Победы» и «Бессмертный полк»

Впервые в Севастополе 9 мая в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут акции «Бессмертный полк онлайн» и «Свеча Победы».

По замыслу организаторов акции «Бессмертный полк онлайн» жители города выйдут на балконы или просто выглянут в окна, держа в руках фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и исполняя песню «День Победы». Начало акции в 19.00.

В память о подвиге советского народа на 21.00 запланирована акция «Свеча Памяти», в рамках которой жители города в течение 10 минут подойдут к своим окнам или выйдут на балконы с зажжённой свечой в руках.

В акциях примут участие военнослужащие Черноморского флота и члены их семей.

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